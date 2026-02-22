Skigebieden Lech en Zürs in Oostenrijk onbereikbaar door lawine

LECH (ANP) - Nederlandse wintersporters op weg naar het Oostenrijkse Arlberg kunnen in de nacht van zaterdag op zondag niet in de populaire skigebieden Lech en Zürs arriveren. Door een lawine is de Arlbergpas sinds zaterdagmiddag 17.00 uur "tot nader order" afgesloten, meldt de website Lechzuers. De lawine heeft de toegangswegen tot de pas bedolven. De Arlbergpas "blijft naar verwachting ten minste tot zondagochtend dicht", schrijft de Oostenrijkse nieuwszender ORF op haar website.

Ook de plaats Stuben is in ieder geval tot zondagochtend niet bereikbaar voor aankomst en vertrek.

Gedurende de ochtend zal de lawinecommissie de situatie "telkens opnieuw beoordelen" en besluiten wanneer de wegen weer open kunnen, vult Tiroler Tagezeitung aan.

Zaterdag was een drukke dag op de wegen in de regio. Ook veel Nederlandse wintersporters reisden van of naar Arlberg. "Terwijl regio Noord aan haar krokusvakantie begint, keren anderen juist huiswaarts", schrijft website Skiinformatie.nl. Nederlanders die de pas niet vóór 17.00 uur wisten te bereiken, moeten voor de nacht elders onderdak zoeken, meldt ORF. Wie zaterdag wilde vertrekken uit het wintersportgebied, maar dat niet voor 17.00 uur lukte, zal een extra nacht moeten blijven.

Burgemeester Gerhard Lucian van Lech, bekend als geliefde wintersportbestemming van het Nederlandse koninklijk huis, liet aan de zender ORF weten dat veel wintersporters het dorp echter nog net op tijd hebben kunnen verlaten.

Volgens de lokale politie zijn tot nu toe geen mensen of voertuigen onder de sneeuw van de lawine aangetroffen.