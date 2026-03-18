Jumbo doet vlees weer in de aanbieding na stop van twee jaar

Economie
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 18:08
VEGHEL (ANP) - Jumbo verkoopt weer vlees voor stuntprijzen. Twee jaar geleden stopte de supermarktketen met tijdelijke aanbiedingen voor vers rund-, varkens- en kippenvlees om de verkoop van plantaardige eiwitten aan te jagen. Maar dat kostte het bedrijf geld, terwijl het resultaat van de maatregel "onvoldoende" was, stelt Jumbo na berichtgeving van NRC.
Volgens Jumbo daalde de vleesverkoop doordat andere supermarkten wel tijdelijke kortingen op vlees bleven geven. "We hebben bij Jumbo rekening gehouden met tijdelijk minder omzet. Maar zolang de markt niet meebeweegt is het initiatief niet in de huidige vorm houdbaar", meldt het bedrijf.
Jumbo wil dat van alle verkochte eiwitproducten in 2030 zeker 60 procent plantaardig is. De afgelopen twee jaar bleef dat aandeel nog steken op zo'n 44 procent. Daarmee haalde Jumbo zijn eigen doelstelling niet, want de ambitie was dat plantaardige eiwitten goed waren voor de helft.
POPULAIR NIEUWS

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Ineens wil iedereen een elektrische auto

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

