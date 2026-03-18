Positieve reacties op hernieuwde proef met kleiner stembiljet

LEIDEN (ANP) - Meerdere gemeenten waar woensdag met een kleiner biljet kan worden gestemd, krijgen positieve reacties van inwoners. Zo geven stembureaumedewerkers in Leiden aan dat kiezers het kleinere stembiljet "een verbetering" vinden.

Kiezers krijgen uitleg over het nieuwe stembiljet, aldus een woordvoerder van de gemeente Leiden. "Een heel enkel keertje hebben de stembureaus een tweede stembiljet moeten uitreiken."

Een woordvoerster van de gemeente Gouda laat weten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Wel lijken kiezers het nieuwe biljet "gebruiksvriendelijk" te vinden. In de gemeente Noordoostpolder wordt volgens een woordvoerder "overwegend positief" gereageerd.

Tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen stemmen kiezers in elf gemeenten met het nieuwe stembiljet. In een aantal gemeenten gebeurde dit onder meer bij de laatste Kamerverkiezingen ook al.