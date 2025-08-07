Jumbo 'leeft mee' met oud-topman Van Eerd en naasten na uitspraak

VEGHEL (ANP) - Supermarktconcern Jumbo noemt de uitspraak in de zaak tegen zijn voormalige topman Frits van Eerd een "ingrijpend moment" voor hemzelf en zijn familie. "We leven mee met Frits en zijn naasten", laat een woordvoerster weten. Van Eerd werd donderdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar wegens witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte.

De woordvoerster benadrukt dat Jumbo geen partij was in deze zaak, maar dat Van Eerd privé betrokken was. "De uitspraak heeft geen gevolgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen Jumbo", zegt zij verder.

Van Eerd werd in september 2022 gearresteerd. Kort daarna trad hij af als topman van Jumbo. In de woning van Van Eerd en in zijn werkplaats werd bijna 450.000 euro aan contant geld gevonden, in moeilijk te gebruiken biljetten van onder meer 200 en 500 euro. Het geld werd gevonden in onder meer een koelkast en in boeken.