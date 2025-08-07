ECONOMIE
Warner Bros. Discovery profiteert van bioscoopsuccessen

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 15:53
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Warner Bros. Discovery heeft het afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van enkele bioscoopsuccessen. Zo kwamen in de maanden april tot en met juni onder andere de films A Minecraft Movie, Sinners en Final Destinations: Bloodlines uit. Die brachten flink meer omzet op voor het entertainmentconcern, dat mede daardoor winstgevend was.
De omzet van Warner Bros. Discovery steeg met 1 procent tot ruim 9,8 miljard dollar, omgerekend ongeveer 8,4 miljard euro. De filmstudio's van het bedrijf waren goed voor 3,8 miljard dollar aan omzet, 55 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.
Onder de streep bleef een winst over van bijna 1,6 miljard dollar, tegen een verlies van bijna 10 miljard dollar een jaar eerder. Dat verlies had destijds vooral te maken met een afschrijving van ruim 9 miljard op zijn tv-zenders. Die waren volgens het concern een stuk minder waard geworden sinds de overname van WarnerMedia door Discovery in 2022.
