ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jumbo mag van rechter afscheid nemen van huisbakkers

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 13:21
anp231225114 1
DEN BOSCH (ANP) - Jumbo mag afscheid nemen van zijn huisbakkers, heeft de rechter in Den Bosch geoordeeld. De vorderingen van drie bakkerijen die via een rechtszaak wilden voorkomen dat hun overeenkomst met Jumbo in januari 2026 stopt, zijn afgewezen.
De bakkerijen, onderdeel van het overkoepelende Bake Five, waren het niet eens met het opzeggen van hun contract door Jumbo. Volgens hen zou Jumbo ze extra overgangstijd moeten gunnen waardoor de super ook in 2026 nog brood zou moeten afnemen.
Maar volgens de rechter was sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd die eindigde in maart 2025. Jumbo liet in januari weten dat de afspraak zou eindigen, maar gunde de bakkerijen nog een transitieperiode tot januari 2026. De keten heeft ervoor gekozen met een andere bakker verder te gaan.
Naar het oordeel van de rechter heeft Jumbo ruimschoots voldoende tijd gegeven aan Bake Five om zich aan te passen. Jumbo heeft ook al nieuwe afspraken gemaakt met een andere broodleverancier, die niet zomaar kunnen worden teruggedraaid.
loading

POPULAIR NIEUWS

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Loading