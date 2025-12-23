ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: meerdere conceptdocumenten opgesteld na gesprekken VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 13:19
anp231225112 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er samen met de VS verschillende conceptdocumenten zijn opgesteld over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Die gaan volgens hem met name over veiligheidsgaranties voor Oekraïne, herstel en over een basiskader voor het beëindigen van de oorlog, schrijft hij op X.
"De punten van vandaag zijn zo opgesteld dat ze aansluiten bij het doel de oorlog daadwerkelijk te beëindigen en een derde Russische invasie te voorkomen", aldus Zelensky. Volgens hem wordt het werk met de VS "op een constructieve manier" voortgezet.
In Miami hebben de VS afgelopen weekend ook gesproken met vertegenwoordigers van Rusland. Dat land zei maandag dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Loading