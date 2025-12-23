Zelensky: meerdere conceptdocumenten opgesteld na gesprekken VS

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er samen met de VS verschillende conceptdocumenten zijn opgesteld over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Die gaan volgens hem met name over veiligheidsgaranties voor Oekraïne, herstel en over een basiskader voor het beëindigen van de oorlog, schrijft hij op X.

"De punten van vandaag zijn zo opgesteld dat ze aansluiten bij het doel de oorlog daadwerkelijk te beëindigen en een derde Russische invasie te voorkomen", aldus Zelensky. Volgens hem wordt het werk met de VS "op een constructieve manier" voortgezet.

In Miami hebben de VS afgelopen weekend ook gesproken met vertegenwoordigers van Rusland. Dat land zei maandag dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.