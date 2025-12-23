CBS: VS willen duizenden migranten naar derde landen sturen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering rolt landelijk een nieuwe aanpak uit om asielaanvragen te kunnen afwijzen. Het uitgangspunt is dat asielzoekers die vervolging vrezen in hun thuisland ook kunnen worden overgebracht naar landen waar ze zelf niet vandaan komen, bericht CBS News. De nieuwszender baseert zich op interne overheidsgegevens.

De regering van president Donald Trump voert een streng migratiebeleid en heeft meerdere landen zover gekregen dat ze migranten overnemen van de VS. Overheidsadvocaten vragen rechtbanken die migratiezaken behandelen inmiddels om asielaanvragen af te wijzen zonder ze inhoudelijk te beoordelen. Rechters krijgen het verzoek om asielzoekers te laten uitzetten naar landen als Guatemala, Honduras, Ecuador en Oeganda.

CBS meldt dat begin december al zo'n 8000 verzoeken waren ingediend om asielaanvragen af te wijzen omdat migranten ook naar derde landen zouden kunnen. Advocaten melden dat het speelt in steden als Atlanta, New York, Miami, Los Angeles en San Francisco.