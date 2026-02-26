ECONOMIE
Jumbo sluit niet uit schade te verhalen op Frits van Eerd

donderdag, 26 februari 2026 om 17:33
VEGHEL (ANP) - Supermarktconcern Jumbo sluit niet uit dat het ooit schade zal verhalen op Frits van Eerd. De voormalige topman van het bedrijf werd vorig jaar tot twee jaar cel veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De rechter stelde in het vonnis dat Van Eerd ook Jumbo benadeelde bij die strafbare feiten.
"Jumbo behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen, als definitief zou blijken dat Jumbo is benadeeld", schrijft Jumbo in zijn jaarverslag. Het bedrijf wil zo'n eventuele schadeprocedure tegen Van Eerd, telg uit de ondernemersfamilie achter Jumbo, "op passende wijze en vertrouwelijk" afwikkelen.
Tijdens het strafproces werd duidelijk dat Van Eerd van medeverdachte Theo E. gratis of voor minder dan de marktprijs waardevolle spullen kreeg, zoals luxe gereedschapskisten, crossmotoren en een dieplader. De rechter stelde vast dat Van Eerd in sommige gevallen via vervalste sponsorcontracten betaalde met geld van Jumbo voor privéaankopen.
