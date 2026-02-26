Klaver over Jettens Gazastandpunt: had Schoof ook kunnen zeggen

DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver is niet onder de indruk van het standpunt dat Rob Jetten (D66) als premier inneemt over de situatie in de Gazastrook. "Dit had Dick Schoof ook kunnen zeggen, zij het dat de heer Jetten dat veel eloquenter doet", aldus de leider van GroenLinks-PvdA bij het debat over de regeringsverklaring.

Jetten reageerde dat zijn kabinet al extra stappen wil zetten. Hij noemde bijvoorbeeld dat de steun aan de voor de Palestijnen belangrijke hulporganisatie UNRWA wordt hervat.

Woensdag bleek tijdens de eerste helft van het debat dat D66 liever meer stelling had genomen in het coalitieakkoord. Fractieleider Jan Paternotte gaf toe dat hij graag had gezien dat de Palestijnse staat werd erkend, maar de coalitiepartijen het daarover niet eens werden.

Verschillende Kamerleden benoemden dat Jetten voordat hij premier werd bij de demonstratie was geweest, waarin werd geëist om een rode lijn te trekken tegen Israël. Stephan van Baarle van DENK had zelfs een foto daarvan meegenomen.