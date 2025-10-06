Vijf arrestanten rond Rode Lijn-actie sinds zondagavond weer vrij

AMSTERDAM (ANP) - De vijf personen die zondag werden aangehouden rond het Rode Lijn-protest in Amsterdam zijn diezelfde avond weer vrijgelaten, meldt een politiewoordvoerder. Drie aanhoudingen waren voor bekladding, een voor belediging van de politie en een voor diefstal van een Israëlische vlag.

Twee activisten van Extinction Rebellion werden opgepakt voor bekladding van fastfoodketens in de Leidsestraat en op het Centraal Station. De derde arrestatie voor bekladding was op de Overtoom, een politiewoordvoerder weet niet wat daar precies is beklad. Op diezelfde straat werd de persoon aangehouden die de politie had beledigd. De Israëlische vlag werd gestolen op de Dam.

Volgens de organisatie deden 250.000 mensen mee aan het derde Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van de regering.