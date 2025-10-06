ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijf arrestanten rond Rode Lijn-actie sinds zondagavond weer vrij

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 12:05
anp061025083 1
AMSTERDAM (ANP) - De vijf personen die zondag werden aangehouden rond het Rode Lijn-protest in Amsterdam zijn diezelfde avond weer vrijgelaten, meldt een politiewoordvoerder. Drie aanhoudingen waren voor bekladding, een voor belediging van de politie en een voor diefstal van een Israëlische vlag.
Twee activisten van Extinction Rebellion werden opgepakt voor bekladding van fastfoodketens in de Leidsestraat en op het Centraal Station. De derde arrestatie voor bekladding was op de Overtoom, een politiewoordvoerder weet niet wat daar precies is beklad. Op diezelfde straat werd de persoon aangehouden die de politie had beledigd. De Israëlische vlag werd gestolen op de Dam.
Volgens de organisatie deden 250.000 mensen mee aan het derde Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van de regering.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-529455940

Eindelijk weten we hoe het licht aanging in de ruimte

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

208498041 m

Waarom is alvleesklierkanker zo gevaarlijk en hoe herken je het?

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

Loading