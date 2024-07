Jumbo verbiedt werknemers volgens FNV met vakbonden te praten

UTRECHT (ANP) - Supermarktketen Jumbo verbiedt werknemers met vakbonden te praten, zegt FNV. Dit hebben tientallen medewerkers gemeld volgens FNV-bestuurster Margje van der Woude. Momenteel onderhandelt de vakbond met de brancheorganisatie van supermarkten over een nieuwe cao voor supermarktmedewerkers.

Volgens Van der Woude heeft Jumbo het verbod naar medewerkers van alle filialen gestuurd. "Dat vind ik wel bijzonder. In principe mag je als vakbond winkels bezoeken en daarom vinden we het heel gek dat Jumbo dit heeft gezegd. Bij andere supermarkten mogen we wel met medewerkers praten", stelt ze. FNV bezoekt deze zomer verschillende supermarkten om werknemers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden.

De cao-onderhandelingen verlopen volgens de vakbond erg stroef. FNV wil dat werknemers 6 procent meer gaan verdienen en dat het jeugdloon verdwijnt. De supermarkten zouden niet verder willen gaan dan een 2 procent hoger salaris.

Jumbo zegt later met een reactie te komen.