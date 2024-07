Twee arrestaties na steekpartij met zwaargewonde in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Een 48-jarige Rotterdammer is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt door een steekincident. Dat gebeurde in een huis aan de Schoonegge in Rotterdam-Zuid. Twee mensen die in de woning waren zijn aangehouden.

Het slachtoffer maakt het goed, laat de politie weten. Meteen na het incident is zijn vrouw, een 36-jarige Rotterdamse, in de woning aangehouden. Na in het ziekenhuis met de gewonde man gesproken te hebben heeft de politie een 38-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Ook hij was in het huis.