Justitie VS wil dat Google zoekgegevens deelt met concurrentie

WASHINGTON (ANP/RTR) - Justitie in de Verenigde Staten wil dat Google niet alleen zijn webbrowser Chrome afstoot, maar ook dat het techbedrijf data rond zoekopdrachten in de gelijknamige zoekmachine deelt met concurrenten. Het zijn enkele van de maatregelen die het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag heeft voorgesteld om het monopolie van Google op de markt voor online zoeken op te breken.

In augustus oordeelde een Amerikaanse rechter dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op online zoekopdrachten. Dat zou zijn gebeurd door Google op veel telefoons en tablets standaard te installeren, onder andere via de browser Chrome en het besturingssysteem Android. Andere aanbieders van zoekdiensten kwamen daardoor op achterstand.

Eerder werd al bekend dat openbaar aanklagers Google-moederbedrijf Alphabet graag willen dwingen de eigen webbrowser en het mobiele besturingssysteem Android af te stoten. Openbaar aanklagers willen ook een einde aan deals waarbij Google bedrijven als Apple en andere smartphonefabrikanten miljarden dollars betaalt om zijn zoekmachine als standaard in te stellen, schrijven ze in rechtbankdocumenten.