Kabinet krijgt signalen dat VS zich houden aan afspraken met EU

DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt vanuit de Verenigde Staten en de Europese Commissie "geruststellende signalen" dat de Amerikaanse regering zich zal houden aan de handelsafspraken die zij met de EU heeft gemaakt. Dat zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) donderdag in de Kamer.

Beide economische grootmachten sloten in juli vorig jaar een handelsakkoord. De EU en VS spraken onder meer af dat de Amerikaanse importheffing op de meeste producten uit de EU uitkomt op 15 procent.

Maar vorige week kondigde Washington aan een onderzoek te beginnen naar oneerlijke handelspraktijken van onder meer de EU. Het onderzoek moet de weg vrijmaken voor nieuwe heffingen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof eerder een groot deel van de ingevoerde importheffingen van de regering-Trump onrechtmatig had verklaard.

"Op bilateraal niveau en op niveau van de Europese Commissie ontvangen we wel geruststellende signalen dat de VS gecommitteerd blijven aan afspraken van Schotland", zei Sjoerdsma. In Schotland sloot de EU de handelsdeal met de VS.