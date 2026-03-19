Landen moeten niet overdrijven met energiesteun, vindt Lagarde

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 17:02
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Eurolanden moeten niet overdrijven met het helpen van burgers om de stijging van de energieprijzen het hoofd te bieden. Met die waarschuwing is president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag gekomen na het nieuwe ECB-rentebesluit. "Elke budgettaire reactie op de energieprijsschok moet tijdelijk, gericht en op maat zijn", stelde de Française.
Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en brandstofprijzen flink gestegen. Italië greep al in door tijdelijk de accijnzen op benzine en diesel te verlagen. Ook in Nederland wordt gekeken naar mogelijke maatregelen. Wel zei het kabinet maandag nu nog niet in te grijpen.
Lagardes opmerkingen lijken een herhaling van eerdere pleidooien van de centrale bank. Toen de energieprijzen hard opliepen na de Russische inval in Oekraïne in 2022 drong de ECB ook al aan op terughoudendheid en het beperken van steunmaatregelen. Te uitbundige overheidshulp zou de inflatie extra kunnen aanjagen.
POPULAIR NIEUWS

Wie is Lidewij de Vos?

Key Speakers At The US Saudi Investment Forum

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

Poetin pest Trump: twee olietankers naar Cuba

'Hybrid creep' neemt toe: hierom kun jij straks minder thuiswerken

Olie mogelijk naar 200 dollar, omdat Iran driegt met 'grootschalige economische oorlog' tegen het Westen

Tinder stuurt jouw gezicht naar Amerika

