Landen moeten niet overdrijven met energiesteun, vindt Lagarde

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Eurolanden moeten niet overdrijven met het helpen van burgers om de stijging van de energieprijzen het hoofd te bieden. Met die waarschuwing is president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag gekomen na het nieuwe ECB-rentebesluit. "Elke budgettaire reactie op de energieprijsschok moet tijdelijk, gericht en op maat zijn", stelde de Française.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en brandstofprijzen flink gestegen. Italië greep al in door tijdelijk de accijnzen op benzine en diesel te verlagen. Ook in Nederland wordt gekeken naar mogelijke maatregelen. Wel zei het kabinet maandag nu nog niet in te grijpen.

Lagardes opmerkingen lijken een herhaling van eerdere pleidooien van de centrale bank. Toen de energieprijzen hard opliepen na de Russische inval in Oekraïne in 2022 drong de ECB ook al aan op terughoudendheid en het beperken van steunmaatregelen. Te uitbundige overheidshulp zou de inflatie extra kunnen aanjagen.