Kadaster: ruimte in Nederland verdeeld over 4,4 miljoen eigenaren

APELDOORN (ANP) - De totale oppervlakte van Nederland en de Noordzee is verdeeld over 8,4 miljoen percelen en 4,4 miljoen eigenaren. Dat heeft het Kadaster in kaart gebracht in het nieuwe onderzoek 'Van wie is Nederland?'. De gezamenlijke overheden zijn de grootste eigenaar van het totaal aan landbouwgrond, natuurgebieden, water, wegen en de gebouwde omgeving in ons land.

Meer dan de helft van Nederland is landbouwgrond, zoals akkerland, grasland en kassen, mits de Noordzee niet wordt meegeteld. Die grond is erg versnipperd en verdeeld over 280.000 eigenaren. Het grootste deel is in handen van particulieren.

Nederland telt daarnaast vele vierkante kilometers aan water die verdeeld zijn onder 12.000 eigenaren, vooral de overheid, natuurorganisaties en waterschappen. De grootste tien eigenaren bezitten 96 procent van ons water, aldus het Kadaster. De overheid is de grootste eigenaar, omdat zij de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer bezit.

Bebouwde kom

Daarnaast bestaat 12 procent van Nederland uit natuurgebied, zoals nationale parken, bossen en duinen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de overheid zijn de grootste eigenaren onder de 60.000 natuurbezitters. In Overijssel en Noord-Brabant bezitten particuliere eigenaren in verhouding veel natuur.

Bijna een tiende van Nederland is bebouwde kom, ofwel alles binnen de plaatsnaamborden. Die grond is verdeeld over bijna 4 miljoen eigenaren. Het merendeel is eigendom van de gezamenlijke gemeenten, maar ook particulieren en woningcorporaties bezitten veel.

Bedrijventerreinen

Alle bedrijventerreinen in Nederland zijn verdeeld in 300.000 percelen, waar ook vliegvelden en havens onder vallen. Die tellen weer 120.000 eigenaren, waarvan het merendeel bedrijf is. Daarnaast is 2 procent van de ruimte in Nederland infrastructuur, zoals wegen en treinsporen, die vooral in handen is van de overheid.

De 427 vierkante kilometer recreatieterrein (1 procent van Nederland) is verdeeld over bedrijven, overheden en particulieren. Het Rijk is een grote eigenaar van recreatiegebied in Friesland en Zeeland rond de kust. In Overijssel en Drenthe, waar op vakantieparken veel particuliere vakantiewoningen staan, is met ongeveer 30 procent veel recreatiegrond van particulieren.