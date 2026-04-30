Dader moskee-aanslag Nieuw-Zeeland verliest beroep

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 5:48
anp300426046 1
WELLINGTON (ANP/AFP) - De dader van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland heeft zijn hoger beroep verloren waarin hij probeerde zijn veroordeling en straf ongedaan te maken. Brenton Tarrant schoot in 2019 51 mensen dood.
De 35-jarige bekende schuld en werd in augustus 2020 veroordeeld tot levenslang. Hij ging in februari in beroep tegen zijn straf en beweerde dat "martelende en onmenselijke" detentieomstandigheden tijdens zijn proces hem ongeschikt maakten om rationele beslissingen te nemen toen hij schuld bekende.
"Dit hof accepteert de verklaring van meneer Tarrant over zijn geestestoestand niet", stelde de rechtbank. "Er waren tegenstrijdigheden in Tarrants eigen verklaring, en zijn verklaring staat haaks op de gedetailleerde observaties van gevangenisautoriteiten en de beoordelingen van geestelijke gezondheidsdeskundigen ten tijde van zijn schuldbekentenis."
gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

ANP-555283423

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

