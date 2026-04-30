Dader moskee-aanslag Nieuw-Zeeland verliest beroep

WELLINGTON (ANP/AFP) - De dader van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland heeft zijn hoger beroep verloren waarin hij probeerde zijn veroordeling en straf ongedaan te maken. Brenton Tarrant schoot in 2019 51 mensen dood.

De 35-jarige bekende schuld en werd in augustus 2020 veroordeeld tot levenslang. Hij ging in februari in beroep tegen zijn straf en beweerde dat "martelende en onmenselijke" detentieomstandigheden tijdens zijn proces hem ongeschikt maakten om rationele beslissingen te nemen toen hij schuld bekende.

"Dit hof accepteert de verklaring van meneer Tarrant over zijn geestestoestand niet", stelde de rechtbank. "Er waren tegenstrijdigheden in Tarrants eigen verklaring, en zijn verklaring staat haaks op de gedetailleerde observaties van gevangenisautoriteiten en de beoordelingen van geestelijke gezondheidsdeskundigen ten tijde van zijn schuldbekentenis."