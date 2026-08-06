Kansspelautoriteit waarschuwt TOTO en Betcity om rolmodellen

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft TOTO Winkel en Betcity aangesproken op een overtreding van het rolmodellenverbod. In beide gevallen maakten de aanbieders volgens de Ksa gebruik van herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers. Eerder werd aanbieder TonyBet voor hetzelfde vergrijp aangesproken.

Nadat de toezichthouder de aanbieders hierop had aangesproken, zijn de reclame-uitingen direct verwijderd, aldus de Ksa. Ook heeft TOTO Winkel soortgelijke geplande reclame-uitingen teruggetrokken. Aanbieders die geen gehoor geven aan een aanwijzing van de toezichthouder riskeren een boete.

Om onder meer jongeren te beschermen, gelden regels voor reclame rondom onlinekansspelen. Het gebruik van rolmodellen, zoals (voormalig) profvoetballers of influencers, is verboden. Ook herkenbare verwijzingen naar bekende sporters zijn niet toegestaan.

De Ksa heeft tijdens het WK voetbal het toezicht verscherpt. Eerder werd al een waarschuwing gegeven aan Vbet voor illegale weddenschappen rondom WK-wedstrijden.