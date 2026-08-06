ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Natuurbrand in Limburgse Boschhuizerbergen toch weer opgelaaid

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 13:05
anp060826118 1
OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand bij het Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft direct meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding van de brandhaard te voorkomen. De eerste ploegen zijn inmiddels begonnen met blussen.
Op woensdagmiddag werd gemeld dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer nauwlettend bleef monitoren in het gebied. Gedurende de woensdagavond en nacht is geprobeerd de vlammen te doven en de grond te koelen, zodat het vuur niet opnieuw zou oplaaien.
Arriva besloot op donderdagochtend, toen de brand onder controle was, ook weer volgens volledige dienstregeling te gaan rijden op het treintraject tussen Boxmeer en Venlo. Na het nieuws van een nieuwe brandhaard rijden er door de inzet van de brandweer toch weer minder stoptreinen op het traject.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading