ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kerstrally blijft uit op Damrak in verkorte beursweek

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 17:58
anp221225126 1
AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak deden het maandag voorzichtig aan op de eerste dag van de verkorte handelsweek. Op eerste en tweede kerstdag is het Damrak dicht, net als de beurzen elders in Europa. Op woensdag, met kerstavond, wordt slechts een halve dag gehandeld op Beursplein 5. Dan sluit de handelsdag om 14.00 uur.
De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, eindigde 0,2 procent in de min op 942,70 punten. Toch hoeven beleggers niet te mopperen, de hoofdindex is sinds het begin van het jaar met meer dan 7 procent gestegen. De MidKap won 0,7 procent op 917,28 punten. Sinds het begin van het jaar heeft de beursgraadmeter voor middelgrote fondsen bijna 10 procent gewonnen. Frankfurt, Parijs en Londen daalden maandag tot 0,3 procent.
Verzekeraar Aegon, verfproducent AkzoNobel en dataleverancier Wolters Kluwer gingen aan kop in de AEX met winsten tot 1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

Loading