Kerstrally blijft uit op Damrak in verkorte beursweek

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak deden het maandag voorzichtig aan op de eerste dag van de verkorte handelsweek. Op eerste en tweede kerstdag is het Damrak dicht, net als de beurzen elders in Europa. Op woensdag, met kerstavond, wordt slechts een halve dag gehandeld op Beursplein 5. Dan sluit de handelsdag om 14.00 uur.

De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, eindigde 0,2 procent in de min op 942,70 punten. Toch hoeven beleggers niet te mopperen, de hoofdindex is sinds het begin van het jaar met meer dan 7 procent gestegen. De MidKap won 0,7 procent op 917,28 punten. Sinds het begin van het jaar heeft de beursgraadmeter voor middelgrote fondsen bijna 10 procent gewonnen. Frankfurt, Parijs en Londen daalden maandag tot 0,3 procent.

Verzekeraar Aegon, verfproducent AkzoNobel en dataleverancier Wolters Kluwer gingen aan kop in de AEX met winsten tot 1 procent.