Politie neemt 150 kilo illegaal vuurwerk in beslag bij controle

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 17:57
GOIRLE (ANP) - Bij een controle afgelopen zaterdag in het Brabantse Goirle is ongeveer 150 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt de politie maandag. Agenten controleerden vooral het verkeer dat vanuit België de grens overstak na daar vuurwerk te hebben aangeschaft.
Tijdens de actie hielden boa's toezicht in de bosgebieden langs de grens tussen België en Nederland. Politie en douane controleerden voertuigen op het Gorps Baantje.
Tot de categorie illegaal vuurwerk behoren onder meer knalvuurwerk, vuurpijlen en Romeinse kaarsen. Tijdens de komende jaarwisseling mag nog siervuurwerk en kindervuurwerk worden afgestoken. Het is het laatste jaar dat consumenten vuurwerk mogen afsteken.
Behalve vuurwerk onderschepten douaniers ook 200 liter rode diesel, ruim 80 liter petroleum en illegale sigaretten.
