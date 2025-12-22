ECONOMIE
- Lever breekt alcohol af, niet je huid: de waarheid over sauna, sporten en katers

gezondheid
door Ans Vink
maandag, 22 december 2025 om 18:29
Na een flinke avond is de verleiding groot om naar de sportschool te gaan of een sauna te bezoeken. De gedachte: als je maar flink zweeet, verdwijnen de gifstoffen wel uit je lichaam. Helaas, dit blijkt een hardnekkige mythe te zijn.
Zoals professor Adam Taylor van Lancaster Medical School uitlegt in The Guardian: "Je kunt geen gifstoffen kwijtraken door te zweten." De lever is het orgaan dat de afbraak van alcohol verzorgt, niet de huid. Zweten heeft een heel andere functie, namelijk temperatuurregulatie.
De afbraak van alcohol gebeurt in twee stappen. Het enzym alcoholdehydrogenase (ADH) zet ethanol om in acetaldehyde, waarna aldehydedehydrogenase (ALDH) dit verder afbreekt tot acetaat. Dit proces speelt zich volledig in de lever af en verloopt bij ieder mens in een vrij vast tempo. Er bestaat simpelweg geen manier om deze ontgifting te versnellen.
Toch kan bewegen wel degelijk helpen bij een kater, maar dan op een andere manier. Sporten stimuleert de aanmaak van endorfines, lichaamseigen pijnstillers die hoofdpijn en spierpijn kunnen verzachten. Ook zorgt beweging voor een betere bloedcirculatie en vermindert het stresshormoon cortisol. Daardoor voel je je simpelweg beter, ook al verdwijnt de alcohol niet sneller uit je systeem.
Wel is voorzichtigheid geboden. Alcohol onttrekt vocht aan het lichaam, en zweten versterkt dit effect. Professor Taylor waarschuwt dan ook: zorg voor voldoende hydratatie als je besluit te gaan bewegen.
De conclusie? Je kunt een kater niet uitzweten, maar wel beter draaglijk maken door te bewegen.

