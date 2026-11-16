Het is koud en duister, en de Sint is weer in het land. Voor veel mensen is het de hoogste tijd om de lichtslang weer van zolder te halen en om de heg te draperen. Maar wat kost dat eigenlijk aan stroom

De energierekening kan mee- of tegenvallen, afhankelijk van één keuze: led of gloeilamp. Een complete tuinset met led kost ongeveer €2 per maand, met ouderwetse lampjes al gauw €9, rekent de Consumentenbond voor.

Zoveel kost kerstverlichting per maand

De Consumentenbond ging uit van acht uur per dag, dertig dagen en €0,30 per kilowattuur (kWh). Energie-expert Didi Koller werkte de cijfers op 27 oktober bij.

Verlichting Gloeilamp Kosten per maand Led Kosten per maand Lichtsnoer, 10 lampjes 12 watt €0,86 3 watt €0,22 Lichtsnoer, 100 lampjes 30 watt €2,16 5 watt €0,36 Plastic kerstman met lamp 25 watt €1,80 4 watt €0,29 Lichtslang, 5 meter 70 watt €5,04 20 watt €1,44

De lichtslang is de grootverbruiker. Met gloeilampjes kost hij ruim drie keer zoveel als de led-versie.

Een tuin vol lichtjes komt uit op €2 of €9

Hang je buiten een lichtsnoer van 100 lampjes, een lichtslang van 5 meter en een verlichte kerstman op, dan verbruik je met led 29 watt. Acht uur per dag is dat 7 kWh per maand, ongeveer €2,10.

Dezelfde set met gloeilampjes trekt 125 watt: 30 kWh en €9 per maand. Laat je alles van vijf uur ’s middags tot negen uur ’s ochtends branden, dan verdubbelt het: €4,20 met led en €18 met gloeilampen. Dat zijn eigen berekeningen met de wattages van de Consumentenbond, voor één huishouden met een vast tarief van €0,30.

Milieu Centraal rekende in 2023 een vergelijkbare set door, met een lichtslang van 10 meter en 100 buitenlampjes. Met led en een timer bleef daar 6 kWh over voor een hele maand, meldde Hart van Nederland

Is buitenverlichting duurder dan binnen?

Nee. Een buitensnoer verbruikt niet meer stroom dan een snoer in de kerstboom, schrijft de Consumentenbond. Het verschil zit in de bescherming tegen water: stekkers, adapters en verbindingen moeten droog blijven.

Voor verlichting die buiten in de regen hangt, is IP44 of hoger een goede keuze. - Didi Koller, energie-expert Consumentenbond

Led wordt bovendien veel minder warm dan een gloeilamp. Dat verkleint de kans op brand, ook als de lampjes tegen een houten schutting of droge takken hangen.

Check dit voor je de stekker erin doet

Kijk op de verpakking of op het label naar het wattage en of er led op staat.

Gebruik buiten alleen verlichting met IP44 of hoger.

Zet een timer of slimme stekker op de buitenverlichting, zodat hij ’s nachts uitgaat.

Controleer snoeren en stekkers op scheurtjes of losse draden, zeker bij oude sets van zolder.

Doe de verlichting uit als je gaat slapen of van huis gaat.

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