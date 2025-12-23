ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stroomverbruik daalt met kerst: de gourmetparadox

Samenleving
door Nina van der Linden
dinsdag, 23 december 2025 om 11:54
bijgewerkt om dinsdag, 23 december 2025 om 12:13
ANP-459843173
Tijdens de kerstdagen daalt het totale stroomverbruik, terwijl Nederland massaal het energie‑slurpende gourmetstel aanzet: dat is de gourmetparadox. De industrie ligt grotendeels stil, maar in huis draaien de kilowatturen overuren.
De paradox uitgelegd
In veel Europese landen ligt de vraag naar elektriciteit met kerst duidelijk lager, omdat kantoren, winkels en fabrieken gesloten zijn en de economie op een soort pauzestand gaat. Zo laat de Duitse netbeheerder zien dat de stroomconsumptie op Eerste en Tweede Kerstdag steevast duidelijk onder een normale werkdag ligt, met gemiddeld rond 1.100 GWh per dag. Toch merk je daar als consument weinig van: in de huiskamer lijkt het juist één groot energiefeest, met ovens, gourmetstellen en kerstverlichting die uren achter elkaar aanstaan.
Gourmetten als nationale hobby
Gourmetten is inmiddels zó ingeburgerd dat naar schatting miljoenen Nederlandse huishoudens het toestel minstens één kerstavond op tafel zetten. Een gemiddeld gourmetstel van 1.350 tot 1.400 watt trekt in drie uur al snel zo’n 4 kWh uit het stopcontact, vooral als het een ouder, minder efficiënt model is. Vermenigvuldig dat met ruim een miljoen apparaten en je praat over enkele miljoenen kilowatturen extra verbruik, alleen al voor dat knusse pannetje met speklapjes en garnalen.
ApparaatGemiddeld vermogen (W)Verbruik per uur (kWh)Kosten per uur bij 0,40 €/kWh
Oven2.000–3.0002,0–3,0€0,80–€1,20
Elektrisch fornuis*1 zone: 1.500–2.0001,5–2,0€0,60–€0,80
Elektrisch fornuis*2 zones: 3.000–4.0003,0–4,0€1,20–€1,60
Gourmetstelca. 1.4001,4ca. €0,55–€0,60
Stoompan (elektrisch)ca. 5000,5ca. €0,20
Thuis meer, totaal minder
Dat is de kern van de gourmetparadox: collectief daalt de vraag op het hoogspanningsnet, maar individueel stijgt het verbruik in huis. Kerst is daarmee een moment waarop klimaatbewuste keuzes vooral in de huiskamer worden gemaakt: met ledlampjes, een zuinig gourmetstel én misschien een uurtje korter bakken is de schade voor het klimaat beperkt, terwijl de geur van gebakken champignons gewoon blijft hangen.

Lees ook

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?
De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?
Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imagoZoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

anp231225124 1

Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

6edf49d0-e02e-11f0-aae2-2191c0e48a3b

"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed laten stromen"

ANP-446843771

Met dit simpele trucje kun je beter communiceren met je kat

ANP-543106641

Vinden mensen je echt leuker als je eerlijk en oprecht bent?

Loading