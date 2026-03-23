KHN: nog maar 48 gemeenten verruimen openingstijden voor WK

WOERDEN (ANP) - In een groot deel van Nederland is het nog onzeker of voetbalfans komende zomer wedstrijden van het WK voetbal in de horeca volledig kunnen bekijken. Van de in totaal 342 gemeenten hebben er pas 48, oftewel 14 procent, definitief besloten de openingstijden daarvoor te verruimen, komt naar voren uit cijfers van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Tijdens het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten worden veel wedstrijden door het tijdsverschil in Nederland laat in de avond of 's nachts uitgezonden. Volgens normaal geldende regels kunnen kroegen niet lang genoeg open blijven om de wedstrijden volledig uit te zenden.

KHN roept gemeentebesturen op om langere openingstijden tijdens het WK toe te staan. Volgens de brancheorganisatie zijn er op dit moment zeker 37 gemeenten die de openingstijden wel zouden willen verruimen, maar nog een formeel besluit moeten nemen. De organisatie wil niet zeggen om welke gemeenten het gaat.

Extra omzet

De brancheorganisatie stelde de lijst van welwillende gemeenten op aan de hand van contacten met horeca-ondernemers en gemeenten.

KHN heeft onlangs al een standaardbrief opgesteld voor aangesloten horecaondernemers, zodat zij zelf gemeenten kunnen verzoeken de openingstijden te verruimen. Extra omzet tijdens het WK voetbal helpt ondernemers in de horeca om hun hoofd boven water te houden, wordt in die brief onder meer aangestipt.