Tennisster Sabalenka plaatst zich voor vierde ronde in Miami

MIAMI (ANP) - Titelverdedigster Aryna Sabalenka is doorgedrongen tot de vierde ronde van het tennistoernooi van Miami. De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst versloeg de Amerikaanse Caty McNally met 6-4 6-2.

Sabalenka (27) had in de eerste set de nodige moeite met McNally. Ze werd twee keer gebroken, maar zette daar drie breaks tegenover. In de tweede set won ze vanaf 2-2 de laatste vier games op rij. De Belarussische treft in de volgende ronde olympisch kampioene Zheng Qinwen uit China, de mondiale nummer 26.

Sabalenka is op jacht naar de zogeheten 'Sunshine Double', oftewel winst in de toptoernooien van Indian Wells en Miami. Vorige week zondag won ze tegen de Kazachse Elena Rybakina voor het eerst de finale in Indian Wells.