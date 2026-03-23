AEX-index gaat verder omlaag na flink verlies op vrijdag

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek nadat vrijdag nog een flinke min werd neergezet door de hoofdgraadmeter. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran zaterdag een ultimatum van 48 uur gesteld voor het volledig heropenen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Als Teheran dat niet doet, dan zullen de Verenigde Staten Iraanse energiecentrales aanvallen, aldus Trump. Hij dreigt met volledige verwoesting van energiecentrales als geen gehoor wordt gegeven aan het ultimatum. Iran zei terug te zullen slaan met nog meer aanvallen op energiefaciliteiten in de Golfregio.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,3 procent tot 101,37 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, werd 1,5 procent duurder op 113,85 dollar per vat. De Europese gasprijs ging 4 procent omhoog.

De AEX noteerde in de vroege handel 1,2 procent lager op 949,86 punten. Vrijdag verloor de hoofdgraadmeter op het Damrak nog 1,6 procent.