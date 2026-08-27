Kioxia en Sandisk investeren miljarden in productie geheugenchips

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Kioxia en Sandisk zijn van plan meer dan 5 biljoen yen (ongeveer 27 miljard euro) te investeren in de uitbreiding van de productiecapaciteit in Japan. Het Japanse Kioxia en zijn Amerikaanse productiepartner Sandisk willen daarmee de productie van geheugenchips, een belangrijk onderdeel voor AI-datacenters, flink opschroeven.

Door de enorme groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI) is een tekort aan geheugenchips ontstaan. De prijzen van geheugenchips zijn daardoor wereldwijd sterk gestegen en dreigen de winstmarges van bedrijven die de chips gebruiken voor hun producten onder druk te zetten. Zo waarschuwde AI-chipbedrijf Nvidia bij de presentatie van de kwartaalcijfers voor leveringsbeperkingen van deze chips en druk op de marges.

Volgens Kioxia-topman Hiroo Ota zal de in Tokio gevestigde fabrikant van flashgeheugen (NAND) het bedrag over een periode van zes jaar investeren. Kioxia en Sandisk zullen naar verwachting subsidies aanvragen bij de Japanse overheid voor de investeringsplannen.