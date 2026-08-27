Balten stoïcijns na waarschuwingsbezoek VS aan Rusland

RIGA/TALLINN (ANP) - Estland en Letland zeggen geen grotere kans te zien op een Russische aanval sinds de berichten daarover uit de Verenigde Staten. Het verrassingsbezoek aan Moskou van de Amerikaanse CIA-baas, die Rusland volgens Amerikaanse media zo'n actie uit het hoofd wilde praten, is voor de Baltische landen geen reden het dreigingsniveau te verhogen.

Letland ziet wel "groeiende hybride activiteiten tegen NAVO-landen", zegt buitenlandminister Baiba Braže. Maar ze schat het gevaar van een aanval niet groter in dan voorheen, net als buurland Estland. "We moeten waakzaam blijven, maar Estlands dreigingsinschatting is niet veranderd", aldus buitenlandminister Margus Tsahkna. Hij noemt het bezoek van CIA-directeur John Ratcliffe "niet doorslaggevend".

"Het is in het belang van Estland en de NAVO als geheel dat Rusland zich niet misrekent over NAVO's gezamenlijke verdediging", zei Tsahkna. "Hoe helderder de bondgenoten in Moskou te verstaan geven dat die rotsvast blijft, hoe beter."