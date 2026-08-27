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Verdachten kindermishandeling Stadskanaal naar Pieter Baan Centrum

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:17
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GRONINGEN (ANP) - De twee verdachten van de zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden medio november geplaatst in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een gedragskundige observatie. Daarbij zal ook gekeken worden hoe zij met elkaar omgaan.
Dat bleek donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Liza van A. (34) is de moeder van het kind. Medeverdachte Sharon B. (31) is een vriendin van haar. Beiden bleven donderdag weg uit de rechtszaal.
Het tweetal zou het meisje veelvuldig aan extreme mishandelingspraktijken hebben onderworpen. Het kind zou onder meer zijn vastgebonden, in een donkere kelder zijn opgesloten en geslagen. Ook zou zij zijn gedwongen haar eigen braaksel op te eten. In mei kwam de zaak aan het licht.
Beide vrouwen hebben tot dusver meegewerkt aan het onderzoek, aldus hun advocaten, en bekennende verklaringen afgelegd. Er loopt nog onderzoek naar een enorme reeks chats tussen de verdachten, waarin onder meer beschrijvingen van de wreedheden staan.
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