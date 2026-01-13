ECONOMIE
Klanten energieleverancier Gulf betaalden onjuiste opzegtarieven

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 14:47
anp130126140 1
VUGHT (ANP) - Energieleverancier Gulf heeft ruim 1500 klanten een onterechte of te hoge opzegvergoeding laten betalen als zij overstapten naar een andere leverancier. Dat concludeert Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek naar aanleiding van klachten. In totaal werd er 1,6 miljoen euro verkeerd gerekend.
Als consumenten met een vast contract voor het einde van de looptijd overstappen naar een andere leverancier, moeten zij hun huidige leverancier daarvoor een vergoeding betalen. Gulf heeft die opzegvergoedingen niet volgens de regels vastgesteld, waardoor sommige klanten een te hoge opzegvergoeding betaalden. Ook verlengde de leverancier een deel van de vaste contracten zonder de consument daarover te informeren. Zij waren de leverancier dus onterecht een vergoeding verschuldigd.
Gulf heeft met ACM afgesproken alle getroffen klanten terug te betalen. Het bedrijf werd in december 2025 overgenomen door Eneco, maar blijft verantwoordelijk voor deze toezegging.
