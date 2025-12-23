ECONOMIE
Klanten failliet zonne-energiebedrijf Soly naar Noors Otovo

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 12:29
anp231225103 1
AMSTERDAM (ANP) - De klanten van het failliete Groningse zonne-energiebedrijf Soly worden overgenomen door branchegenoot Otovo. Dat in Noorwegen opgerichte bedrijf krijgt er zo tienduizenden klanten bij. Maar de mensen die het betreft, kunnen geen aanspraak meer maken op bijvoorbeeld de installatiegarantie die Soly eerder bood.
Soly ging vorige maand failliet. De curator liet al weten dat de onderneming "stelselmatig verlies" leed. Het bedrijfsmodel van zonnepanelen op daken was ook onder druk gekomen door de beëindiging van de salderingsregeling en lagere subsidies. Eerder groeide Soly nog snel en breidde het uit naar meerdere landen. Die expansie was mede mogelijk door investeringen van pensioenfonds ABP en Shell.
Otovo meldt een overeenkomst te hebben gesloten om verder te gaan met onder meer klantendossiers en domeinnamen. Ook nog niet geïnstalleerde, maar ondertekende zonneprojecten van Soly vallen nu onder Otovo. Otovo neemt echter geen garanties of oude serviceverplichtingen van Soly over.
