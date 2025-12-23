Moskou zet WhatsApp onder druk, Russen klagen over storingen

MOSKOU (ANP/RTR) - Duizenden Russen klaagden dinsdag, vlak voor de kerstdagen, over storingen en vertragingen bij WhatsApp, nadat Moskou maatregelen had genomen om de berichtendienst te dwarsbomen. WhatsApp beschuldigde de Russische autoriteiten ervan te proberen meer dan 100 miljoen Russen het recht op privécommunicatie te ontnemen.

De Russische telecomtoezichthouder dreigde WhatsApp al meerdere keren volledig te blokkeren als het bedrijf zich niet aan de Russische wet houdt. "WhatsApp blijft de Russische wet overtreden. De berichtenapp wordt gebruikt om terroristische daden op het grondgebied van het land te organiseren en uit te voeren, om daders te rekruteren en om fraude en andere misdrijven tegen onze burgers te plegen", aldus communicatiewaakhond Roskomnadzor tegen Russische staatsmedia.

De toezichthouder bevestigde dat als gevolg hiervan maatregelen worden genomen om WhatsApp geleidelijk te beperken.