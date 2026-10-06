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Van Meenen (D66) wil bezuinigingen op onderwijs voorkomen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Senator Paul van Meenen (D66) wil mogelijke bezuinigingen op onderwijs tegenhouden, als het zover komt. "U kunt me altijd wakker maken als iemand dreigt op onderwijs te bezuinigen", zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.
Het kabinet zou onder meer op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen bezuinigen als een nieuw akkoord over de sociale zekerheid met de werkgevers en werknemers niet genoeg geld oplevert. "Dan sta ik hier om dat scenario te voorkomen", aldus het Eerste Kamerlid.
Onderwijsminister Rianne Letschert (D66) zei vorige week dat er geen afspraken zijn over die bezuinigingen en dat ze zich ertegen zal verzetten.
Van Meenen zei te verwachten dat een nieuw sociaal akkoord meer kan opleveren dan de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit het coalitieakkoord "als we ervoor kunnen zorgen dat instroom van de WIA afneemt en de uitstroom toeneemt". Die bezuinigingen zijn vorige week door het kabinet geschrapt, na kritiek uit de oppositie.
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