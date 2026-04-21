Klein verlies voor AEX te midden van spanningen tussen VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs sloot dinsdag met een klein verlies, te midden van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de ontwikkelingen rond de Iranoorlog.

Het huidige staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt dinsdagnacht af en het is nog onduidelijk of de gevechtspauze wordt verlengd. De Amerikaanse president Donald Trump wil het bestand met Iran niet verlengen en drong dinsdag aan op een deal over het stoppen van de oorlog. Iran heeft vooralsnog niet ingestemd met nieuwe onderhandelingen met de VS.

De AEX-index op het Damrak eindigde de handelsdag 0,3 procent lager op 1019,05 punten. De MidKap verloor 0,2 procent op 1023,09 punten. De beurzen waren sinds het twee weken durende staakt-het-vuren tussen de VS en Iran, dat op 7 april werd bereikt, eerder juist weer hard gestegen. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 1,1 procent.

Koersbewegingen

Informatieleverancier RELX, investeerder CVC Capital Partners en chemicaliëndistributeur IMCD eindigden bovenaan de Amsterdamse hoofdindex met plussen tot 2,8 procent. IJsfabrikant Magnum sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 4,1 procent, na een adviesverlaging door de Franse bank BNP Paribas.

Air France-KLM (min 3,5 procent) eindigde onderaan de middelgrote fondsen. Het luchtvaartconcern kreeg een verkoopadvies van investeringsbank Goodbody. Daarnaast maakte KLM bekend nog een maand langer vluchten te schrappen naar Saudi-Arabië.

Carlsberg

Carlsberg verloor 1,6 procent in Kopenhagen. De Deense brouwer zei dat het vanaf 1 januari 2029 de bottelaar van frisdrankenmaker PepsiCo wordt in onder meer Denemarken en Finland. Het bedrijf neemt ook de productie, verkoop en distributie over. Carlsbergs huidige bottelcontracten met Coca-Cola in die landen lopen eind 2028 af.

Aandelen van Royal Unibrew, de Deense concurrent van Carlsberg, kelderden na het nieuws met bijna 25 procent in Kopenhagen. Dat bedrijf raakt nu zijn Pepsi-partnerschap kwijt in de betreffende markten. Volgens Royal Unibrew zorgt het verlies van de deal voor een omzetdaling van ongeveer 13 procent.

AB Foods eindigde 2,7 procent lager in Londen. Het concern gaat zijn kledingketen Primark afsplitsen van zijn voedingsmiddelentak FoodCo. Beide bedrijven zullen een eigen beursnotering krijgen. De splitsing moet voor het eind van 2027 voltooid zijn.