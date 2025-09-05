Kleine min voor AEX na tegenvallend banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers werd vooral opgeëist door het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten, dat veel zwakker uitviel dan verwacht. Door die tegenvallende banengroei werden de verwachtingen voor een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank later deze maand verder aangewakkerd, maar namen ook de zorgen over een afkoelende economie van de VS verder toe.

Volgens de overheid kwamen er in augustus 22.000 banen bij in de VS, terwijl door kenners gemiddeld een aanwas van 75.000 was voorspeld. De werkloosheid steeg licht tot 4,3 procent. Door de rente te verlagen kan de Federal Reserve de economie stimuleren, wat ook gunstig kan uitpakken voor de arbeidsmarkt van 's werelds grootste economie.

De AEX sloot 0,2 procent lager op 898,68 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 902,09 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt waren minnen tot 0,7 procent te zien.

In de hoofdindex op het Damrak was ASML een stijger met een plus van 2 procent. De chipmachinemaker kreeg een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. Branchegenoten ASMI en Besi klommen tot 1,8 procent. Shell was de grootste daler in de AEX met een min van 2,3 procent, onder druk van een flinke daling van de olieprijzen.

In de MidKap namen biotechnoloog Galapagos en de aanbieder van postkluisjes InPost de leiding met winsten van respectievelijk 6,9 en 9,8 procent. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners was opnieuw een daler bij de middelgrote fondsen met een verlies van 2,7 procent. De eigenaar van onder meer parfumerie- en cosmeticaketen Douglas verloor een dag eerder al meer dan 6 procent na bekendmaking van cijfers.

Bij de kleinere bedrijven won PostNL 5,3 procent. PostNL wil af van de wettelijke verplichtingen rond postbezorging. Daarvoor is een verzoek neergelegd bij de minister van Economische Zaken. PostNL had om een financiële bijdrage van de overheid gevraagd om de verlieslatende postbezorging te blijven uitvoeren. Maar daar zette het College van Beroep voor het bedrijfsleven vrijdag een streep door. Minister Vincent Karremans gaat niet mee in de wens van PostNL.