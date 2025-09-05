Miljardenboete EU voor Google om onlineadvertenties

De Europese Commissie legt Google een boete op van bijna 3 miljard euro omdat het Amerikaanse techbedrijf concurrentieregels rond onlineadvertenties zou hebben geschonden. Google heeft direct gezegd in beroep te gaan tegen de boete, die volgens het bedrijf onrechtmatig is.

Volgens Brussel heeft Google misbruik gemaakt van zijn dominante marktpositie door zijn eigen advertentieplatforms een concurrentievoordeel te geven ten opzichte van rivalen. Het bedrijf moet maatregelen nemen om dit tegen te gaan. "Wanneer markten falen, moeten publieke instellingen optreden om te voorkomen dat dominante spelers hun macht misbruiken", zegt EU-commissaris Teresa Ribera (Mededinging) in een verklaring. Volgens haar worden uitgevers, adverteerders en consumenten hierdoor geschaad.

Hoofd regelgeving van Google Lee-Anne Mulholland zegt dat door de eisen van de Commissie het moeilijker wordt voor duizenden Europese bedrijven om geld te verdienen.