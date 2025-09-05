PostNL vindt afwijzing van minister 'ernstig en verontrustend'

DEN HAAG (ANP) - Dat minister Vincent Karremans (Economische Zaken) niet wil meegaan in de wens van PostNL om te worden ontheven van de wettelijke verplichtingen rond postbezorging is "buitengewoon ernstig en verontrustend". Dit zegt PostNL na de afwijzing door de minister vrijdag.

Eerder op de dag verzocht PostNL dit aan de minister, nadat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een poging blokkeerde om een miljoenenvoorschot te krijgen van de overheid om de verlieslatende postbezorging te blijven uitvoeren. De rechter stelde dat de minister ook andere maatregelen kan nemen dan financiële steun. De minister wil burgers echter niet de "dupe laten worden van een juridisch spelletje tussen mij en PostNL".

De reactie doet geen recht aan de kern van het probleem, aldus PostNL. "Al jaren ontbreekt het aan een werkbaar voorstel van het kabinet, terwijl het hier gaat om de postbezorging van alle Nederlanders en de verantwoordelijkheid voor ruim 20.000 postcollega's."