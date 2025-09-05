ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PostNL vindt afwijzing van minister 'ernstig en verontrustend'

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 17:47
anp050925160 1
DEN HAAG (ANP) - Dat minister Vincent Karremans (Economische Zaken) niet wil meegaan in de wens van PostNL om te worden ontheven van de wettelijke verplichtingen rond postbezorging is "buitengewoon ernstig en verontrustend". Dit zegt PostNL na de afwijzing door de minister vrijdag.
Eerder op de dag verzocht PostNL dit aan de minister, nadat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een poging blokkeerde om een miljoenenvoorschot te krijgen van de overheid om de verlieslatende postbezorging te blijven uitvoeren. De rechter stelde dat de minister ook andere maatregelen kan nemen dan financiële steun. De minister wil burgers echter niet de "dupe laten worden van een juridisch spelletje tussen mij en PostNL".
De reactie doet geen recht aan de kern van het probleem, aldus PostNL. "Al jaren ontbreekt het aan een werkbaar voorstel van het kabinet, terwijl het hier gaat om de postbezorging van alle Nederlanders en de verantwoordelijkheid voor ruim 20.000 postcollega's."
Vorig artikel

Almeida blijft Vingegaard voor en boekt ritzege in Vuelta

Volgend artikel

Kleine min voor AEX na tegenvallend banenrapport VS

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?