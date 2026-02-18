Kleine plus voor AEX-index, IMCD onderuit na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geopend. Verzekeraar ASR en chemicaliëndistributeur IMCD kwamen met cijfers bij de AEX-bedrijven. De resultaten van IMCD vielen daarbij niet in de smaak bij beleggers op het Damrak want het aandeel ging in de vroege handel ruim 10 procent omlaag.

IMCD ziet een zwakkere vraag naar zijn producten, waardoor de groei volgens het bedrijf werd geremd. Volgens IMCD zijn de marktomstandigheden uitdagend door onzekerheid over importheffingen en geopolitieke onrust. De nettowinst viel vorig jaar lager uit dan in 2024. De onderneming is van plan minder dividend uit te keren aan aandeelhouders dan een jaar eerder.

De AEX noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 996,64 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1020,80 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt werden winsten tot 0,5 procent geboekt. Londen won 0,4 procent. De Britse inflatie is vorige maand gedaald.

Resultaten ASR verbeterd

ASR werd 0,6 procent hoger gezet. Het verzekeringsbedrijf kijkt volgens topman Jos Baeten terug op een sterk 2025. De resultaten verbeterden onder meer door groei bij de pensioentak. ASR kondigde daarnaast een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 190 miljoen euro.

Levensmiddelenconcern Unilever kreeg een adviesverlaging door beleggingsfirma Berenberg en DZ Bank en zakte 0,6 procent. ABN AMRO profiteerde juist van een koopadvies van zakenbank Citi en won 1,3 procent. Koploper in de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 was staalconcern ArcelorMittal met een plus van 2 procent.

Carrefour

In Parijs opende het Franse supermarktconcern Carrefour de boeken. De resultaten waren zwakker dan analisten hadden verwacht en de koers daalde 4,5 procent. Carrefour zei ook een vertrek uit België te overwegen. Het bedrijf wil zich richten op de kernmarkten Frankrijk, Spanje en Brazilië.

De grote mijnbouwer Glencore ging 2,7 procent omhoog in Londen na publicatie van jaarcijfers. Eerder deze maand liepen hernieuwde fusiegesprekken tussen Glencore en branchegenoot Rio Tinto wederom spaak. Het Britse defensieconcern BAE Systems won ruim 5 procent na beter dan verwachte resultaten.