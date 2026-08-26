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EU nodigt bondgenoten uit voor overleg buitenlandministers

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 21:48
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BRUSSEL (ANP) - De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten gevraagd aan te schuiven bij het overleg waarmee ze traditioneel aan het politieke jaar beginnen. In ieder geval het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen uitgenodigd.
Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is een zeldzaamheid. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel en de oorlog terug is in Europa, wil de EU nauwer optrekken met haar buren en geestverwanten.
De uitgenodigde ministers hebben nog niet bevestigd dat ze komen, maar dat wordt wel verwacht. Als de vorige maand aangetreden Britse minister Ed Miliband erbij is, kan hij meteen kennismaken met zijn EU-collega's. De nieuwe regering in Londen wil de pijnlijke nasleep van de Brexit achter zich laten en de prille toenadering tot Brussel doorzetten.
De vergadering van buitenlandministers komende dinsdag en woensdag is niet bedoeld om besluiten te nemen, maar om wat vrijer door te kunnen praten over de koers van Europa.
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