Klever hoopt nog steeds op nul procent handelstarieven met VS

BRUSSEL (ANP) - Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) hoopt nog steeds dat de EU en de VS voor 9 juli een handelsovereenkomst sluiten met een tarief van 0 procent op industriële goederen. De algemene heffing van 10 procent die de VS in april hebben ingevoerd en de 25 procent op aluminium staal en auto's is "fors" en is "echt heel nadelig", zei Klever na een vergadering met EU-ministers van ontwikkelingshulp.

Die tarieven zijn nadelig voor "Nederlandse bedrijven, voor Nederlandse consumenten en voor de hele EU", zei Klever.

Ze reageerde laconiek op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social van vrijdag om alle tarieven per 1 juni te verhogen naar 50 procent. Na een telefoontje zondag met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen besloot Trump de onderhandelingen tot de eerder afgesproken 9 juli de tijd te geven. "Er zijn wel wat dingen gezegd op social media, maar het is altijd 9 juli geweest", zei Klever.