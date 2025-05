Wilders wil ontslag 'linksige' burgemeesters die geweld schuwen

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders heeft in een persconferentie waarin hij extra asielmaatregelen eiste, ook uitgehaald naar "linksige" burgemeesters die niet optreden tegen wat hij ordeverstoringen noemt. Hij wil dat minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) in zulke gevallen gebruik gaat maken van haar bevoegdheid om burgemeesters te ontslaan.

De politie moet wat Wilders betreft "eerder en vaker" de mogelijkheid krijgen om desnoods "geweld toe te passen" bij demonstraties. Hij noemde pro-Palestijnse protesten in Amsterdam als voorbeeld, maar ook de rellen in Scheveningen op 1 mei. Ook burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht moest het ontgelden omdat zij onlangs in een brief aan de gemeenteraad kritiek uitte op het optreden van de ME bij de bezetting van een universiteitsgebouw.

De politie moet zijn werk kunnen doen, meent Wilders. Burgemeesters die dat niet toestaan, moeten "daarvoor hun biezen pakken".