Wilders verwijt Schoof te weinig te doen aan asielbeleid

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is kritisch op de houding van premier Dick Schoof in het migratiedossier. Hij vindt dat het tijd wordt dat de minister-president zijn best gaat doen voor een resultaat "op het belangrijkste punt van de grootste partij".

Wilders zei tijdens een door hem georganiseerde persconferentie over een strenger asielbeleid dat hij zich vorige week afvroeg wat het verschil is tussen Schoof en zijn voorganger Mark Rutte. "Als het een Rutte 5 wordt, zijn wij weg." Wilders zei wel dat hij Schoof zelf had gevraagd om premier te worden.

De PVV-fractievoorzitter verwijt zichzelf dat hij te lang is meegegaan met de andere coalitiepartijen. "Ik had eerder moeten zien dat er iets goed fout gaat." Hij zei daarna dat Schoof zich met veel dingen bezighoudt, maar niet met het asielbeleid.

In oktober bereikten de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB nog een aangescherpt asielakkoord. Daar werd onder meer afgesproken dat er geen noodwet, maar een spoedwet komt.