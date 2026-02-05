ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM seponeert aangifte van smaad Marco Borsato, zanger reageert

Samenleving
door Redactie
donderdag, 05 februari 2026 om 13:52
bijgewerkt om donderdag, 05 februari 2026 om 14:44
anp050226149 1
Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft de aangifte van smaad/laster en het doen van valse aangifte, ingediend door Marco Borsato, geseponeerd. De zanger had een tegenaanklacht ingediend naar aanleiding van een zedenzaak waarvan hij werd beschuldigd.
Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was. Daarop beschuldigde de zanger de vrouw en haar moeder van het doen van valse aangifte, smaad en laster. Borsato werd begin december vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem wegens gebrek aan bewijs.
Volgens het OM heeft de 59-jarige Alkmaarder eerder deze week laten weten de vervolging niet te willen doorzetten en heeft het OM deze wens meegenomen in het besluit om te seponeren. De officier van justitie kwam ook tot de conclusie dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de moeder. Ook schrijft het OM dat het dossier geen kansrijke aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek. Wat betreft de dochter stelt het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een verdenking van een strafbaar feit.
Volgens zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops vond Borsato het tijd om "een streep te zetten onder deze ingrijpende periode en de gehele strafprocedure. De niet-voorziene lange duur van de strafrechtelijke procedure, inclusief het onderzoek, heeft op hem en zijn gezin een enorme mentale en fysieke wissel getrokken." Daarom heeft Borsato maandag aan het OM meegedeeld dat hij de aangifte en klacht tegen aangeefster en haar moeder niet langer handhaaft.

Lees ook

Reuzensprong voor Marco Borsato in Top 2000 na vrijspraakReuzensprong voor Marco Borsato in Top 2000 na vrijspraak
Hoe rijk is Marco Borsato?Hoe rijk is Marco Borsato?
’Marco Borsato wil nooit meer zingen’’Marco Borsato wil nooit meer zingen’
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading