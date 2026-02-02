ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM gaat onder herbenoemde Rintel kosten sneller verlagen

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 18:42
anp020226181 1
AMSTERDAM (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM wil de komende tijd onder de herbenoemde topvrouw Marjan Rintel sneller de kosten verlagen. In oktober werd al een kostenbesparingsprogramma van honderden miljoenen euro's aangekondigd, waarbij onder meer 250 kantoorbanen verdwenen. Met een volgende stap in die strategie moeten de kosten verder omlaag. Hoe dat gebeurt, wordt de komende maanden bekend.
Moederbedrijf Air France-KLM kondigde de herbenoeming van Rintel maandag aan. De oud-topvrouw van NS trad in 2022 in dienst en gaat nu voor een tweede termijn van vier jaar.
Volgens een woordvoerder van KLM wordt de komende tijd meer bekend over de aanvullende kostenbesparingen. In haar tweede termijn gaat Rintel zich meer richten op de interne organisatie in plaats van de contacten met de buitenwereld, zegt hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

ANP-150596429

Natuurlijke Ozempic? ultrabewerkt eten sloopt je lichaam, maar dit zaadje biedt tegenwicht

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading