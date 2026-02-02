KLM gaat onder herbenoemde Rintel kosten sneller verlagen

AMSTERDAM (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM wil de komende tijd onder de herbenoemde topvrouw Marjan Rintel sneller de kosten verlagen. In oktober werd al een kostenbesparingsprogramma van honderden miljoenen euro's aangekondigd, waarbij onder meer 250 kantoorbanen verdwenen. Met een volgende stap in die strategie moeten de kosten verder omlaag. Hoe dat gebeurt, wordt de komende maanden bekend.

Moederbedrijf Air France-KLM kondigde de herbenoeming van Rintel maandag aan. De oud-topvrouw van NS trad in 2022 in dienst en gaat nu voor een tweede termijn van vier jaar.

Volgens een woordvoerder van KLM wordt de komende tijd meer bekend over de aanvullende kostenbesparingen. In haar tweede termijn gaat Rintel zich meer richten op de interne organisatie in plaats van de contacten met de buitenwereld, zegt hij.