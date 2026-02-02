Onderzoek: warme band met ouders op middelbare school voorspelt meer vrienden en minder eenzaamheid later

Een sterke sociale band op volwassen leeftijd, dus het vermogen om mooie vriendschappen te onderhouxden, komt meer dan twee keer zo vaak voor bij mensen die in hun jeugd de sterkste familiebanden hadden, in vergelijking met mensen die de zwakste banden hadden.

Een studie die deze week werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Pediatrics , toonde aan dat een hechte, zorgzame relatie met ouders tijdens de middelbare school gepaard ging met een reeks positieve sociale indicatoren tot twintig jaar later.

Onderzoekers keken naar zes resultaten, zoals het hebben van drie of meer goede vrienden of minstens één keer per week socializen. Ze ontdekten dat een sterke sociale band op volwassen leeftijd meer dan twee keer zo vaak voorkwam bij mensen die in hun jeugd een sterke band met hun gezin hadden gehad, in vergelijking met mensen die een zwakke band hadden gehad.

“We zijn geneigd om eenzaamheid of een zwakke sociale band bij volwassenen te zien als een bijproduct van individuele keuzes of sociale structuren voor volwassenen”, aldus dr. Andrew Garner, kinderarts en onderzoeker aan de Case Western Reserve University, die niet bij het onderzoek betrokken was. Deze studie daarentegen “dwingt ons om ontwikkelingsgericht te denken”.

Onderzoekers weten al lang dat een sterke ouder-kindrelatie correleert met welzijn op volwassen leeftijd, maar de meeste studies hebben zich gericht op interne maatregelen zoals zelfacceptatie of een gevoel van zingeving, in plaats van op externe dimensies zoals tevredenheid met relaties.