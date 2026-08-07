KLM hervat eind deze maand vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv

AMSTELVEEN (ANP) - KLM hervat de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv vanaf 25 augustus. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen zes maanden niet op de Israëlische stad.

"KLM past het netwerk voortdurend aan op basis van commerciële en operationele overwegingen", meldt KLM. Andere airlines, zoals de Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv.

De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca, op Cyprus. Daar overnacht de bemanning, om die niet in Tel Aviv te laten overnachten, laat een KLM-woordvoerster weten.

KLM had vluchten naar andere bestemmingen in de regio deze week juist nog langer opgeschort. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot in elk geval 24 oktober niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam. KLM vliegt uit veiligheidsoverwegingen al maanden niet op de bestemmingen in verband met de Iranoorlog.