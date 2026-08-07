ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM hervat eind deze maand vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 10:46
anp070826098 1
AMSTELVEEN (ANP) - KLM hervat de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv vanaf 25 augustus. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen zes maanden niet op de Israëlische stad.
"KLM past het netwerk voortdurend aan op basis van commerciële en operationele overwegingen", meldt KLM. Andere airlines, zoals de Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv.
De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca, op Cyprus. Daar overnacht de bemanning, om die niet in Tel Aviv te laten overnachten, laat een KLM-woordvoerster weten.
KLM had vluchten naar andere bestemmingen in de regio deze week juist nog langer opgeschort. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot in elk geval 24 oktober niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam. KLM vliegt uit veiligheidsoverwegingen al maanden niet op de bestemmingen in verband met de Iranoorlog.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading