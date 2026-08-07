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Volkswagen moet sneller in kosten snijden, zegt voorzitter

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 10:48
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WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen, de grootste autofabrikant van Europa, moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zei Hans Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Volkswagen, vrijdag in een verklaring.
Volkswagen moet volgens hem "alle opties" overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. "Hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen zullen worden", waarschuwde Pötsch. De Porsche Automobil Holding, die wordt gecontroleerd door de familie Porsche-Piëch en meerderheidsaandeelhouder is van Volkswagen, verklaarde daarnaast de voorstellen van het bestuur van Volkswagen volledig te steunen, waaronder het schrappen van tienduizenden banen.
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