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Efteling krijgt tweede zelfrijdende bus van Nederland

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 10:40
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KAATSHEUVEL (ANP) - Vanaf 12 augustus rijdt op en bij pretpark de Efteling een zelfrijdende bus van Arriva, meldt de vervoerder. Zo'n bus rijdt zelfstandig. Er zit nog wel een zogeheten safety driver op de bestuurdersstoel die kan ingrijpen.
Het is in Nederland de tweede zelfrijdende bus op de openbare weg. In Rotterdam rijdt tussen het vliegveld en een metrostation sinds vorig jaar ook een zelfrijdende bus. Hetzelfde bedrijf, Dutch Automated Mobility, is verantwoordelijk voor beide bussen.
Op maandag 10 augustus maken vertegenwoordigers van de overheden en bedrijven achter het project de officiële eerste rit. Bezoekers kunnen vanaf 12 augustus instappen. De bus is gratis en biedt ruimte aan 20 passagiers.
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